手軽に使えるショルダーバッグは、プライベートでもビジネスシーンでも人気のアイテムです。

しかし、ノートPCやA4ファイルが入らなかったり、生地が厚すぎて重いのが負担になったりと、オンもオフもスマートにこなせるものとなると、なかなか見つからないもの。

そんな課題を解決するために開発されたのが、machi-yaに登場している「軽量帆布ショルダーバッグ」。創業18年の帆布バッグ専門店が、その経験をもとに、ユーザーの目線に立って何度も試行錯誤を重ねて完成させた、実用性の高い製品となっています。

充実した収納力で小物もスッキリ整理整頓

「軽量帆布ショルダーバッグ」は、内側に5つの小物用ポケットを装備しており、ザックリしたメイン収納部の使い心地を補完。機能的な収納力を持っています。

カギやモバイルバッテリー、カード類、イヤホンなどの小物類を分別して収納できるので、バッグの中で物が迷子になってしまうことがありません。

マチが広く、縦長のランチボックスや500mlペットボトルなどもスッキリ収納でき、底板付きなので水筒などの細長いものも安定して立てておけます。

また、身体に密着する背面に設置されているファスナー付きポケットは、防犯面でも安心感のあるもの。財布やスマートフォンなどの貴重品を安全に収納しておけます。

シンプルなデザインと優れた素材特性

デザイン面では、清潔感のある落ち着いたシンプルなスタイルとなっており、服装や季節を問わず幅広いシーンで活用できるものに。

開口部のジッパーに加えてフラップ式のトップを採用しているので、防水生地ではないものの、雨で中身を濡らしにくく、セキュリティ面も安心感が増しています。

素材には軽量で柔らかく、それでいて十分な強度を持つ帆布生地を採用。

また、内生地は底部が縫い付けられておらず、ひっくり返して底に溜まったゴミを簡単に捨てられる仕様に。通気性に優れていてカビが生えにくい特性があり、衛生的に使用できます。

安心の90日間交換保証

機能性に優れた「軽量帆布ショルダーバッグ」には、90日間の交換保証制度も設けられています。通常使用の範囲内で本体や持ち手に破損があった場合、使用済みであっても無償交換に対応してもらえます。

カラーバリエーションは、チャコールブラック、コーヒー、グレーの3色をラインナップ。いずれも落ち着いた色合いなので、シーンを選ばず使いやすくなっているのは、嬉しいポイントですね。

A4サイズのファイルやノートPCもスッポリと収められる大容量と多機能な収納力を合わせ持った「軽量帆布ショルダーバッグ」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。

詳細をチェックしておきたい人は、お得なリターンが終了してしまう前に、お早めに以下のリンク先へ！

