¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½é¿åÃå¡ª¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ç¡íÅ¸³«¡í¤ÏÃ¦¤°¤³¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê
¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¡Ê¤¹¤ß¡¦¤È¤â¤ß¤¸¤§¤Ê¡Ë¤¬¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤Ç½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ÎÇòÀÐ°ÉÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤ÎÈþ¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¤Î½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¢£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÉ¸«¡¡¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤È¥Û¥á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÏÉ¸«¡¡Éô²°Ãå¤ò½ù¡¹¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ã¦¤°¤³¤È¤òàÅ¸³«á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¤¹¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥×¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÉ¸«¡¡ÅöÆü¤Ï±«¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹......¡£¤¿¤À¡¢´¨¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿»¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¼Ì¿¿¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Å·µ¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤Ï¸¦µæ¤·¤¿¡©
ÏÉ¸«¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¸½¾ì¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢É½¾ð¤ÏÍ¾Íµ¤Ê´¶¤¸¤Î¤Þ¤Þ¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Û¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èë·í¤Ï¡©
ÏÉ¸«¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤»¤ºÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¡©
ÏÉ¸«¡¡ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
ÏÉ¸«¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½½éÅÐ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÉ¸«¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÉ¸«¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼´ØÏ¢¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î¾§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼GIRLS¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£¤âÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿À¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÏÉ¸«¡¡Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¼¤È¤«Éô²¼Ìò¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Ì´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÉ¸«¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØNEW POLICE STORY¡Ù¤Ç¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤ò¸«¤Æ¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¡×¤Ï·ÝÌ¾¡©
ÏÉ¸«¡¡ËÜÌ¾¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÉ¸«¡¡»ä¤¬¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç1Ç¯´Ö¤À¤±¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥»¥ÖÅç¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç±Ñ¸ìÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤é¤º......¡£¤Ç¤âÈ¯²»¤À¤±¤Ïº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥ÖÅç¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÉ¸«¡¡³¤¤¬¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥»¥ÖÅç¤Î¥¸¥§¥Ê¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÏÉ¸«¡¡¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÏÉ¸«¡¡º£¤ÏÀ¼Í¥¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£»þÂåÅª¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ºûÃ«Íõ»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¥è¥È¥¦¥¢¥æ¥ß
¡üÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¡Ê¤¹¤ß¡¦¤È¤â¤ß¤¸¤§¤Ê¡Ë¡¡
1994Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹151cm¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¡û¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ÎÇòÀÐ °ÉÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¼Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Î¡Ø³»Éð³°ÅÁ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥°¥ê¥É¥óVS²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥é¡¼¥Ü¡Ù¤Ç¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ë¥Õ¥£¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì½Ð±é¤Ë¤âÄ©Àï¡£¸½ºß¤ÏÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
ÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥ÊVOICE PHOTO BOOK¡ØSweet Time Journey¡Ù¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÏÉ¸«Í§Èþ¥¸¥§¥Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSweet Time Journey¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§