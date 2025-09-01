1ÆüÄ«¤Î¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ç¤¹¡£Ä®¤ÏÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢¼¯²°»Ôµ±ËÌ¤Ç22.2ÅÙ¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®Çð¸¶¤Ç24ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô´îÆþ¤Ç24.5ÅÙ¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¨Àá¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤È½Ð¿å»Ô¤ò¤Þ¤¿¤°»çÈø»³¤Ç¤Ï¡¢Ä«Ïª¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¹¥­¤¬É÷¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¹¥­¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¹¥­¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¿­¤Ó¤Æ¸µµ¤¤¬¤¢¤ë¡¢³èÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×

¾¯¤·Â­¤ò¤Î¤Ð¤¹¤È¡¢·ª¤Î¼ý³Ï¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Á¤â½ù¡¹¤ËÀÖ¤¯¿§¤Å¤­¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸·¤·¤¤»Ä½ë¤ÏÂ³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢½©¤ÎÂ­²»¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

