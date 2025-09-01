º´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°¡¢·çÀÊ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¢ÆâÍÆ¤Ç°Õ¸«¤ÎÁê°ã
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¡Ê¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï1Æü¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤º£Ç¯¤â·çÀÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ëº£·î13Æü¤Î³«ºÅ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢ÄÉÅé¼°¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÅö½é¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉÅé¼°¤òËèÇ¯³«¤¯¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤È¹ç°Õ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅÐÏ¿¤ËÆ±°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜÂ¦¤Ï¡ÖÄÉÅé¤Î¼¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÄÉÅé¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£