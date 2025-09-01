Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ò´Æ»ë¡¡JOC¤ÈJPC¤¬¹çÆ±¤Ç
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë¤Ï1Æü¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ä¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢13Æü³«Ëë¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·¼È¯ÍÑ¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÎ®¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢JOC¤ÈJPC¤Ï3·î¤Ë¶¦Æ±¤ÇÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£JOC¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö·òÁ´¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£