タレント新山千春（44）が1日、インスタグラムを更新。白い水着姿を公開した。

新山は沖縄本島北部に位置する古宇利島（こうりじま）での写真をアップ。「夏休み 心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！ 自然の美しさに感動したりリトリートは大切さを改めて感じた夏休みになりました！！」と書き出し、新山の前方に青空と青い海が広がる写真を公開。新山は背中が大胆に露出された白の水着にサングラスを合わせていた。他にも黒のキャミソール姿も公開した。

そして「海で食べる激辛カップ麺 最高でした タコライスを間食した後にカップ麺も完食！笑 旦那さんが30thをサプライズで お祝いしてくれたり 座間味島から無人島に家族で遊びにいったり とにかく楽しんだ夏」と締めくくった。

新山の投稿に対し「素敵なロケーションと素敵な美女」「魅力あり綺麗な背中ですね」「スタイルの維持も完璧」などと書き込まれていた。

新山は04年、プロ野球西武などに所属した黒田哲史氏と結婚し、06年に長女を出産したが、14年に離婚していた。23年11月にマッチングアプリで知り合った、外資系勤務の14歳年下の一般男性と再婚。