『新千歳空港』で『ソフト・アイスクリーム総選挙2025』が開催され、各部門のTOP3が決定しました。

『プレミアム部門』の結果はいかに!? 投票者のレビューとともにご紹介します！

プレミアム部門 第3位 ブロンズ賞：東亜珈琲館「ハスカップワッフル」800円画像：北海道エアポート株式会社

北海道でしか味わえないハスカップ！酸味と甘味がありさっぱりスッキリ！ワッフルもあるので小腹を満たしてくれるアイスです。（女性・50代）

ハスカップが好きでとても美味しかったです。北海道限定感が強いのも良い。（女性・20代）

【店舗情報】

東亜珈琲館 新千歳空港

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階

電話番号：0123-38-9205

営業時間：8:00～20:00

プレミアム部門 第2位 シルバー賞：森彦 AIRPORT「苺と北海道産ミルク」756円画像：北海道エアポート株式会社

苺の酸味が、絶妙です。もう一度食べたいと思いました。（女性・50代）

見た目もインパクトがあり、味も甘すぎず濃すぎず苺とのバランスがよくとても美味しかったです。コーンも絶品！（女性・30代）

【店舗情報】

森彦AIRPORT

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 3階

電話番号：090-8150-8555

営業時間：10:00～20:00（L.O. 店内 19:00 物販・テイクアウト 20:00）

プレミアム部門 第1位 ゴールド賞：小樽洋菓子舗 ルタオ「ムースフロマージュ パルフェ」880円画像：北海道エアポート株式会社

人気のルーブルフロマージュが付いていちごとの相性良く美味しかった！（女性・30代）

ケーキとアイスが同時に食べられ、贅沢でとても美味しかったです！新千歳空港限定なのが勿体なく感じました！（女性・30代）

【店舗情報】

小樽洋菓子舗 ルタオ 新千歳空港店

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階

電話番号：0123-46-2250

営業時間：8:00～20:00

北海道Likers編集部のひとこと

旅行の思い出に、ちょっと贅沢！ ここでしか味わうことのできない“プレミアム”なスイーツで北海道を満喫したい！

文／北海道Likers

【画像・参考】新千歳空港「ソフト・アイスクリーム総選挙2025」結果発表！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。