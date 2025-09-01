¿¿Ãæ»á¡ÖÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÎÀìÌç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì·³¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¤â»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤òºÎÍÑ
¡¡8·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¹Åç¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊµÏ¿¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤È±¦¤Èº¸¤ÎÂåÂÇ¡¢3¿Í¤¯¤é¤¤ÂåÂÇ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢DH¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂåÂÇÀìÌç¤Î¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÎÀìÌç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì·³¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë