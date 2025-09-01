お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。13歳下のフリーアナウンサー・今川菜緒（28）との熱愛が報じられたお笑いコンビ「見取り図」リリー（41）について言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を敢行。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。

粗品はリリーの熱愛相手と報じられた今川が同志社大卒であることに触れ、「リリーさん俺の後輩いった？え？」と驚き。粗品は同志社大を中退している。

続けて「結構、近い先輩ですから。見取り図さんは。ずっと大阪で一緒にやってたから。本当におめでとうございます」と祝福したが、「ただぁ！相手、誰やねん！リリーさん、誰なんすかその女！知るかえ！」とかみついた。

しかしすぐに「それは冗談で幸せになってほしい」とトーンダウン。一方、リリーの相方・盛山晋太郎については「盛山くんが菊池風磨にすり寄っててきついんですけど。あれちょっとショックやで…。リリーさんの熱愛より盛山くんがどう思っているのか」となどと語っていた。