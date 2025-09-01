「軌道おかしい」「芸術的な一撃」アーセナルを沈めたリバプールMFの衝撃FK弾にファン驚嘆！「もうドライブシュートやん」
現地８月31日に開催されたプレミアリーグの第２節で、遠藤航が所属する王者リバプールがアーセナルとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。
この一戦で圧巻の決勝点を決めたのが、本職ではない右サイドバックで先発したリバプールMFドミニク・ソボスライだ。スコアレスで迎えた83分、敵陣ボックス手前の中央で得たFKのキッカーを務める。右足を振り抜くと、鋭く落ちたボールは左のポストを叩いてゴールに吸い込まれた。
このスーパーゴールにSNS上では「鋭すぎるFK」「もうドライブシュートやん」「鳥肌立った」「芸術的な一撃」「軌道おかしい」「止められるわけがない」「ベッカムを思い出した」などの声が上がっている。
まさに衝撃の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールMFソボスライが決めた圧巻のFK！
