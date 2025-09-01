新千歳空港「ソフト・アイスクリーム総選挙2025」濃厚部門結果発表！
『新千歳空港』で『ソフト・アイスクリーム総選挙2025』が開催され、各部門のTOP3が決定しました。
『濃厚部門』の結果はいかに!? 投票者のレビューとともにご紹介します！濃厚部門 第3位 ブロンズ賞：ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ「ソフトクリーム バニラ ワッフルコーン」480円 画像：北海道エアポート株式会社
濃厚なミルクの風味が感じられてとても美味しかったです。食べ応えのあるワッフルコーンとの組み合わせも相性バッチリでした。（男性・40代）
これぞ北海道！というミルクの濃厚さ。北海道民として自信を持って道外の方にオススメできます！（女性・30代）
【店舗情報】
ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ
場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階
電話番号：0123-46-2188
営業時間：9:00～19:00（土・日・祝日のみ 9:00～19:30）
牛乳の美味しさがしっかりと味わえる王道の美味しさだと思いました。（女性・30代）
ジャージー牛乳の濃厚な味と口の中に広がる香りが本当に美味しかったです。（男性・40代）
【店舗情報】
ジャージーブラウン
場所：新千歳空港連絡施設 3階
電話番号：0123-46-2236
営業時間：9:00～20:00
とにかくボリューミーで食べ応えのある硬さのソフトクリームでどこのお店よりも濃厚でした。（女性・20代）
巻き数が多くて濃厚、ボリュームもあるのにコスパがよく、新千歳空港に来るたびに食べています。（男性・20代）
【店舗情報】
きのとや新千歳空港店
場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階
電話番号：0123-29-6161
営業時間：8:00～20:00
濃厚なミルクの味わいを感じることができるソフトクリームを食べれば、きっと「北海道にきた！」と実感できるはず！ アイスクリーム激戦区の『新千歳空港』で、あなたの“お気に入り”をぜひ見つけてみてくださいね！
文／北海道Likers
【画像・参考】新千歳空港「ソフト・アイスクリーム総選挙2025」結果発表！ - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。