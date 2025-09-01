1Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡Ö¤°¤Ã¤È¤¤¿¡×¡¡ËüÍë¤ÎÇï¼ê¡Ä±ºÏÂ¤Î22ÈÖ¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ìÇº¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×
±ºÏÂMF¼Æ¸Í³¤¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMF¼Æ¸Í³¤¤Ï¡¢8·î31Æü¤ÎJ1Âè28Àá¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡º£µ¨¤Î±ºÏÂÉüµ¢¤«¤é½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò1-0¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼Æ¸Í¤Ï2018Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤«¤é±ºÏÂ¤ËÆþÃÄ¡£¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯±ºÏÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MF°¤ÉôÍ¦¼ù¡Ê¸½±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤«¤éÇØÈÖ¹æ22¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Î»Ø´ø²¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¡¢ºòµ¨¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤âÉé½ý¤òÊú¤¨¡¢24Ç¯8·î7Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤òºÇ¸å¤ËÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ9·î¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë±ºÏÂ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£4·î¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï¹çÎ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼ÂºÝ¡¢ÂÎ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢²ø²æ¤Î¤È¤³¤í¤¬ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î¥º¥ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢8·î22Æü¤Î¥ê¡¼¥°Á°ÀáÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Çº£µ¨½é¤Î¸ø¼°Àï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·³ãÀï¤Î1-0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥é¥¹¥È10Ê¬¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£±ºÏÂ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æµ×¡¹¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¼Æ¸Í¤Ï¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÃæÈ×¤ò°ú¤Äù¤á¤Ä¤ÄÁê¼ê¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÙ¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¾ìÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤äÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ì¥Ã¥º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´¿À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤Ç±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤ò½Ë¤¦²Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢22ÈÖ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë°¤Éô¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±ºÏÂÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4·î¤ÎÎý½¬¹çÎ®»þ¤Ë¤Ï¡Ö·èÃÇ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆñ¤·¤¤Çº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê22ÈÖ¤ò¡Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤Î³Ð¸ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤»×¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÄ¹¤¯¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅêÆþ¤Ç¤·¤¿¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼Æ¸Í¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤¬10»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤âÂ³¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Æ¸Í¤ÎÉüµ¢¤Ïµ®½Å¤ÊÁªÂò»è¤òÀ¸¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë