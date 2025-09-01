AKB48田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』 大胆カットの表紙解禁
AKB48・田口愛佳1st写真集のタイトルが『好きと言えたら』（9月25日発売／ワニブックス）に決定し、表紙3種が解禁された。
【写真】田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』表紙3種一覧
田口は、第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っている。そんな田口が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、田口のありのままの魅力を切り取った。
本作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。美ボディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせている。もちろん、田口らしい無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からレディへと歩みを進める田口の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。
今作は通常版のほかに、セブンネット版限定表紙、ワニブックス通販版限定表紙も発売。また、発売日付近には発売記念イベントの開催も予定している。
