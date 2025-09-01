¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤äÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÌÔ½ë¤Ç¡É²Á³Ê¹âÆ¡É·üÇ°¤Î¤Ê¤«ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Ï¥³¥á¹ØÆþ¡Ö30¡ó´Ô¸µ¡×Æ³Æþ¤Ø¡Ä»ÔÌ±°Ê³°¤âÂÐ¾Ý
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢º£¸å¤â¹âÃÍ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¡£
¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥á¤Î»ºÃÏ¤Ç¤Ï¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëÃÏ°è¤â¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥³¥á²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¡È¹ØÆþÊä½õ¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¸½¤ì¤¿¡£
¿·ÊÆ¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤è¤¤¤è¡Ä³ÆÃÏ¤ÎÆ°¤¤Ï
²«¶â¿§¤Ë¿§¤Å¤Æ¬¤ò¿â¤ì¤ë°ðÊæ¡Ä¡£
·§ËÜ¸©ÆâÍ¿ô¤Î¥³¥á¤É¤³¤í°¤ÁÉ»Ô¤Ç¤Ï1Æü¡¢¿·ÊÆ¤Î°ð´¢¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿åÊæ¤ä¤Þ¤À¡¡ÃæÀ¾ÍÎ²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§
½ÐÊæ´ü¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤ÆÉÂµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê1³ä¤¯¤é¤¤¸º¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Ç¤Ï7·î¤Î¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç°ðÊæ¤Ë½ý¤¬Æþ¤ê¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É¸º¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î¿·ÊÆ¡Ö¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯¡×¤Î½é¸¡ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
J£Á¤¦¤ª¤Å¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢1Æü¤Î½é¸¡ºº¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë2023Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µûÄÅ»Ô¤Ç¤Ï½ë¤µ¤È±«ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë³é¿å¤Ç¿·ÊÆ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤«¤é°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤Ï³é¿åÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¹â²¬»Ô¤ÎÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢¹â²¹¾ã³²¤Ë¤è¤ëÇò¤¯Âù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥³¥á¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÎÂÐºö¡Ä»ÔÌ±°Ê³°¤Ç¤âOK
³ÆÃÏ¤Ç¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢º£¸å¤â¹âÃÍ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¡È¹ØÆþÊä½õ¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¡Ä¡£
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¡Ö¥¤¥Á¥³¡ÊICHICO¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
»ÔÆâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¡Ö¥¤¥Á¥³¡ÊICHICO¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥³¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¤Î30¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¾å¸Â¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¡¡ÅÄÃæ¹Ã»ÔÄ¹¡§
¤³¤ì¤¬¿·ÊÆ¤Ç¤¹¡£5000±ß¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï3500±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤
ºâ¸»¤Ï¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÔÀî»ÔÌ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ÔÀî»Ô·ÐºÑ´Ñ¸÷Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ©¸Â¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯»ÔÀî»ÔÌ±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤Î30¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï9·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤È½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë