4人組ヒップホップクルー・東京感性ニューシングル「VIBE&VIBE」配信リリース決定

4人組ヒップホップクルー、東京感性がコロンビア出身のプロデューサーAlenoiseを迎え、9月10日にニューシングル「VIBE&VIBE」を配信リリースすることが決定した。

■ADLER・ONE・K02・DJのShingo Yueからなる4人組のヒップホップクルー、東京感性

ADLER・ONE・K02・DJのShingo Yueからなる4人組のヒップホップクルー。2024年5月に「Street Scape」をリリースし、都内のクラブシーンを中心に本格的な活動を開始した。洗練されたビートと、抒情的なリリック＆フロウで独自のスタイルを確立している。

2025年にはSNSを通じて楽曲が注目を集め、3月にはシングル「Play Back」を配信リリース。楽曲のMVは、Tade DustやD3adStockなど、シーンの最前線で活躍するアーティストの作品を手がけてきた映像作家／写真家・HIROKI ABEが監督を務め、注目を集めた。さらに、6月にはUK Garage、Jersey Clubといった軽快なトラックを採用した楽曲「Mirage」を配信リリース。7月には満を持して自身としては初となるEP作品『MILESTONE』を配信リリースし、Club Bar Familyにてリリースパーティーを開催。さらに、8月には自身初のフェス出演を『SUMMER SONIC 2025』東京会場“Club Que Sera Sera”ステージにて果たした。

そんな今注目のヒップホップクルー・東京感性が、2025年9月10日に新曲「VIBE&VIBE」を配信リリースすることが決定した。本作では、コロンビア出身で数々の国内ヒップホップアーティストのプロデュースを手がけるAlenoiseをプロデューサーとして迎え入れて制作された。キャッチーなフックに加え、重なるコーラスとともにうねるビートが体を踊らせるような楽曲となっている。

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

EP『MILESTONE』

2025.09.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「VIBE&VIBE」

