¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Áý¤¨¤ì¤Ð³èµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤½¤Î¾ì¤Ç40¡óÃÍ°ú¤¤â¡ÄÃÏ°è¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ªÁ´¹ñ¤Ë¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÏÀï¹ñ»þÂå
¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³§¤µ¤ó¤Î³¹¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥ÉÂç»³¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
100Å¹°Ê¾å¤¢¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥É¥³¥â¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖdÊ§¤¤¡×¤Ç·èºÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢³°¤ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª¤Ç4Åù¤À¤È1¡óÊ¬¡¢1Åù¤À¤È100¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
250±ß¤ÎÎä¤ä¤·¥Ð¥¿¡¼ºÇÃæ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢4Åù¤È¤Ê¤ê¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ô¸µ¤Î¾å¸Â¤Ï1¿Í3Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÈÄ¶¶¶èÌ±°Ê³°¤âÍøÍÑOK¤Ç¤¹¡£
dÊ§¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡§
¤¤ç¤¦¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©º£¤Þ¤Ç»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤â»È¤ª¤¦¤«¤Ê¡£
ÈÄ¶¶¶è¤Ç¤Ï1¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡È¤¤¤¿¤Ð¤·Pay¡É¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢¡Öau PAY¡×¤ä¡ÖPayPay¡×¤Ç¤â³ÈÂçÃæ¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÃÏ°è¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤Ç³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öau PAY¡×¤Ï1Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ4¥«½ê¤ÇºÇÂç40¡ó¤ÎÃÍ°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÎýÇÏ¶è¤ÎÂçÌçÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡Öau PAY¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á¬Åò¤Ç¤Ï¡¢ÆþÍáÎÁ¤ÈµíÆýÂå¤Î790±ß¤¬¡¢au PAY·èºÑ¤Ç40¡ó¥ª¥Õ¤Î474±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍè¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£40%¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ä°ú¤Î¾å¸Â¤Ï2000±ß¤Ç¡¢15²ó¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÌçÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¡¦µÜËÜ°ì¹°ÂåÉ½Íý»ö¡§
ÃÍ°ú¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤½¤ÎÅ¹¤Ç´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð³èµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢PayPay¤â°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç1Æü¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤éºÇÂç20¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ò¸ÂÄê¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕ¹ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¾®¤Î°û¿©¶È¤ä¾®Çä¶È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢ÃÏ°è¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÆ³Æþ¤ò¿Þ¤ë¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜÅö¤Æ¤ËÇã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£