『新千歳空港』で『ソフト・アイスクリーム総選挙2025』が開催され、各部門のTOP3が決定しました。

『さっぱり部門』の結果はいかに!? 投票者のレビューとともにご紹介します！

さっぱり部門 第3位 ブロンズ賞：Milk Stand 北海道興農社「牧場直送ソフトクリーム」420円画像：北海道エアポート株式会社

牛乳の味わいとさっぱりさのバランスがよく、最後まで美味しくいただけました。（女性・20代）

牧場によって味や舌触りが全く違うことを知りました。空港へ行くたびに新たなおいしさに出会えて楽しいです。全部門中で一番お気に入りです！（男性・20代）

【店舗情報】

Milk Stand 北海道興農社

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階

電話番号：0123-25-8600

営業時間：8:00～20:00

さっぱり部門 第2位 シルバー賞：札幌農学校ファクトリー店「酪農ミルクソフト」486円画像：北海道エアポート株式会社

見た目のモコモコ感が可愛いくビジュアルナンバーワン！味も滑らかで口溶けも良くさっぱり美味しかったです！（女性・50代）

ミルク感が強めでさっぱりしているのに食べ応えがあって美味しい。（女性・50代）

【店舗情報】

札幌農学校ファクトリー店

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階

電話番号：050-5897-0394

営業時間：9:00～20:00

さっぱり部門 第1位 ゴールド賞：ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ「クレームグラッセ マリアージュ ル ショコラ」500円画像：北海道エアポート株式会社

濃厚なカカオの香りとほんのりチーズの塩味がほどよくマッチしていて、最後まで食べ飽きないさっぱり感が良かった。（女性・50代）

暑い時期は濃厚なチョコレート味は控えたくなるのですが、こちらのチョコレートはさっぱりしていて最後まで美味しく楽しめました。（女性・30代）

【店舗情報】

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ

場所：新千歳空港国内線ターミナルビル 2階

電話番号：0123-25-3233

営業時間：8:00～20:00

北海道Likers編集部のひとこと

さっぱり部門の第1位には『ルタオ』のチョコレートショップ『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ』の『クレームグラッセ』が輝きました！ チョコレートなのに“さっぱり”な味。食べてみたい！

文／北海道Likers

【画像・参考】新千歳空港「ソフト・アイスクリーム総選挙2025」結果発表！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。