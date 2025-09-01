Instagramアカウント「komachi_0906」に、パパさんをお見送りした後のこまちちゃんの様子をおさめたリールが投稿されました。

9万再生を突破したこの切な可愛いリールには、「帰ってからこれ見ちゃったら⋯仕事行けなぁい～」「帰って来るから、ちょっと待ってね♡」といった声があがりました。

表情全てが可愛いこまちちゃん♡

スコティッシュフォールドの「こまち」ちゃんは、ちょっぴりこだわりが強めな、わがまま娘ちゃんなのだそう。

おトイレに入ったママさんを出待ちし、出てきたママさんのズボンで爪研ぎをするのが日課。お気に入りの椅子の背もたれに乗ってくつろいでいるときには、あまり触られたくない…というように、自分なりのルールがあるよう。しかし、そんなマイルールもこまちちゃんの魅力の一つで、思わず胸がキュンとしてしまいます。

パパさんのお見送りの後……

そんなこだわりも可愛らしいこまちちゃんはその日、仕事へ向かうパパさんを見送ったあと、物言いたげな瞳でじっとママさんを見つめていたのだとか。そして、寂しそうな表情を浮かべながらママさんに近づいてきたかと思うと、突然くるりと向きを変え、玄関のドアの方へスタスタと歩いていったそうです。

「帰ってくるよ」とママさんが声をかけても、こまちちゃんはじっとドアを見つめ、「待てなぁい」とでも言いたげに小さく鳴いて、尻尾を大きく振っていたといいます。

どうしても寂しいようです

そして、ドアの前をウロウロと歩くと、ついには両前足をドアにそっとかけて、「ねぇどこ行っちゃったん～」と呼びかけるようにしていたそうです。

ママさんが「帰ってくるよ夜に」と優しく声をかけると、ドアを開けようとしたのか、ドアの隙間を前足で軽く引っかいてから、ママさんをじっと見上げていたこまちちゃん。そんな寂しそうなこまちちゃんの姿に、ママさんは可愛いけれども、少し申し訳ない気持ちになったといいます。

この可愛いけれども切ない、こまちちゃんのお見送り後の姿に、リールの視聴者からは「にゃんこの悲しげな鳴き声って、ホントに感情が伝わってくるから不思議ですよねぇ」「本当に帰ってくる？？野良パパにならない！？」「可愛い～！こんなに猫ちゃんに愛されてるなんて幸せ」「寄り道しないですぐに帰ってくるからねって行く前に言いたくなっちゃうね」「帰って来た時が見てみたいですね～♪」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「komachi_0906」では他にも、おもちゃが取れなくて可愛らしい声で怒ったり、可愛い被り物を被ったりといった、こまちちゃんの見ているだけで幸せになれる日常の様子を楽しむことができます。

