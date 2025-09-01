「今ギャラ飲みで一番アツいのは…」。港区ギャラ飲みの実態を取材する中で、界隈に来ている“大きな波”が明らかになった。

【映像】「綺麗な子やな！」月200万円ギャラ飲みで稼ぐ美女たち

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、ギャラ飲み事情を探るべく、港区を仕切る“ボス”みよひさんを取材した。

彼女が約9年前に10人ほどのグループで始めた「お車代」をもらう飲み会が、形を変えて現在の“ギャラ飲み”になったのだという。そんな中、この飲み会で高額を稼ぐ女性2人にも話を聞くことができた。

A子さんは夜のギャラ飲みだけで月200万円、B子さんは月80万円・月50万円で“契約”している人がいるという。稲田は「ギャラ飲みサブスクあるんや、って話ですよ。この人（B子さん）は呼ばれたらすぐ行かなあかん」と、それ相応の対応が求められることを明かす。2人はそうした合間にも今回の案件を見つけ、応募してきたそうだ。

さらに稲田は、ギャラ飲みで“一番アツい”事象を紹介。「中国人の方がギャラ飲みしてることが多くて、A子さんも中国語をめっちゃ勉強してるんです」と明かし、「今中国語を覚えてる方はギャラ飲みやってます」と断言していた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）