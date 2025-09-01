猛暑の日に、ゴミ置き場に捨てられてしまっていた小さな子猫たち。緊急で保護された時の様子と、その後の愛らしい子猫たちの姿が話題となっています。

動画は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「こんな可愛い子が捨てられていたなんて信じられません」「悲しいけど保護されてほんと良かった」といったコメントが寄せられました。

【動画：猛暑日に『ゴミ置き場に子猫が捨てられている』と連絡がきて→急いで向かったら…】

現場に急行

YouTubeチャンネル『くろついch』に投稿されたのは、捨てられた子猫たちを緊急で保護した時の様子。ある日の朝、保護活動をされているご夫婦のもとに、ゴミ置き場にダンボールに入れられた子猫たちが捨てられていると連絡が入ったといいます。

実はこの日、別件の保護依頼に向かうところだったというご夫婦ですが、連日続く猛暑の中では子猫が危険だと判断。別件の猫さんは保護主さんにお任せして、急いで子猫たちのもとに向かったそうです。

ゴミ置き場にいた子猫たち

現場のゴミ置き場に着くと、逃走防止のためのコンテナが被せられた子猫たちの姿が。ご夫婦は4匹いたという子猫たちをすぐさまキャリーへと移し、保護猫シェルターへと連れて帰ったそうです。そして、キャリーの扉を開けてみると…。

子猫たちはくんくんと匂いを嗅ぎながら、興味津々な様子でお部屋の探検を開始。やはり人と暮らしていたからか、ご夫婦や初めて来た場所にも怖がる様子はなく、むしろリラックスした姿も見せていたそう。小さな天使たちが可愛すぎます。

元気いっぱい！

お腹もふっくらしていたそうで、直前まで母猫といたのかもしれないという子猫たち。健康状態も良く、ウェットフードを勢い良く食べたり探検に夢中だったり、大きな声で鳴いていたり。元気いっぱいな姿に、ご夫婦も安心したようです。

目の状態などから猫風邪にかかっている可能性が高いため、この後は病院へと連れて行くのだとか。記録的な猛暑の中、幸運にも優しいご夫婦のもとに保護された子猫たち。幸せなご縁が見つかることを心から願っています！

投稿には「父ちゃん、母ちゃん、子猫保護ありがとうございます」「命が無事で良かった」「この暑い中に置き去りにするとは怒りが込み上げてきます」「元気そうで安心しました」「あらあら個性的な子ばかり」「まん丸尻尾が可愛すぎる♡」「みんなみんな幸せになってほしいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『くろついch』では、ご夫婦と愛猫さんたちの日常の様子や、シェルターで暮らす保護猫さんたちの様子が投稿されています。子猫たちの気になるその後の様子も観ることができますよ。

