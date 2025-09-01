【ラ・リーガ】オビエド 1−0 ソシエダ（日本時間8月31日／カルロス・タルティエレ競技場）

【映像】左足を囮にした逆足フィニッシュ

ソシエダのMF久保建英が右足で際どいシュートを放ち、スタジアムを騒然とさせた。

ラ・リーガ第3節でオビエドとソシエダが対戦。その36分に日本代表MFがゴールに迫る。

久保は相手陣内でMFジョン・ゴロチャテギと一緒にボールを奪うと、相手DFが利き足の左足を警戒して左方向への進路を塞いできた。それを受けて右方向に抜き去り、躊躇なく右足を一閃。ボックス内手前から放ったミドルシュートは地を這う弾道で飛んでいき、ゴールの左隅へ。惜しくもボール1個分だけ枠を外れたが、左足を囮にした逆足フィニッシュで際どいチャンスを作り出した。

スタジアムが騒然とする中、解説・田中隼磨氏は「今は完全に久保の左足だけを切っていましたよね。うまく相手DFの立ち位置を見て切り返し右足に持っていきましたよね」と称賛し、こういったシュートが入り出すと、相手にとっては右足も左足も切らないといけないので」と添えた。

ファンもSNS上で「左に食いつかせての右か」「久保の右足惜しかったなー」「タケ惜しい！！！」「タケは右足もいいからね」とコメントしている。

ソシエダは25年ぶりに1部に昇格したソシエダを相手に0ー1で敗戦。開幕から3試合未勝利となっている。なお、久保は65分までプレーした。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）