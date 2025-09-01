気象庁は１日、今夏（６〜８月）の日本の平均気温が過去３０年の平均値（基準値）を２・３６度上回り、１８９８年の統計開始以降で最も高かったと発表した。

今夏は、国内最高気温の記録が塗り替えられ、猛暑日（最高気温３５度以上）の地点数も過去最多となるなど「異常な高温」（同庁）となった。

都市化の影響が比較的小さく、長期間の観測が行われている全国１５地点の今夏の平均気温を分析した。その結果、１９９１〜２０２０年の平均値より２・３６度高く、過去最高だった２３、２４年（１・７６度）を大幅に上回った。

全国１４９地点の観測データを基にした地域別の分析では、過去３０年平均より北日本で３・４度、東日本で２・３度、西日本で１・７度それぞれ高く、いずれの地域も１９４６年の統計開始以降で最高となった。

４０度以上を観測した地点数は延べ３０に上り、８月５日には群馬県伊勢崎市で国内最高となる４１・８度を記録。猛暑日の地点数は延べ９３８５地点となり、２０１０年以降の最多記録を塗り替えた。

気象庁によると、今夏の猛暑は太平洋高気圧の張り出しが強かったことなどが要因という。及川義教・異常気象情報センター所長は「１３０年近い統計データがある中で異常な高温、気象だった」と説明した。

９月も、今後２週間程度は東日本や西日本を中心に猛暑日が予想されるなど、厳しい暑さが続く見込みで、同庁は熱中症への警戒を呼び掛けている。