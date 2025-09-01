¡ÖÂç³ØÆþ»î¤â²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×AI¤¬½ÉÂê¤Î´ÝÉÕ¤±¤ä¡ÈÆ±»þÄÌÌõ¡É¤â¡¡¤½¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à°ÍÑ¤È°ÍÂ¸¤Î¥ê¥¹¥¯¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤«¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿AIµ»½Ñ¡£¤¤¤Þ¡¢AI¤Ç²¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤ä»£¤êÊý¤òÄó°Æ¡©¸¥Î©¤ä´ÝÉÕ¤±¤â¡Äº£¤ÎAIµ»½Ñ
Æ±»þÄÌÌõ¡¢¶á¤Å¤¯À¼¡Ä¡ÖºÇ¿·AI¥¹¥Þ¥Û¡×µ»½Ñ
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Google¤ÎºÇ¿·AI¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 10¡×¡£ÍÍ¡¹¤ÊAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÄÌÌõ¡×µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É ÂçÀ¾ÍÛ°ì¤µ¤ó:
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Îµ»½Ñ¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¢§²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡ÖÀ¼¤Î»ØÌæ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆÃÍ¤ÎÆÃÄ§¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¢§¼¡¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¡¢²»À¼¤ÎÀß·×¿Þ¡ÊËÝÌõ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¢§ºÇ¸å¤Ë¡¢¼èÆÀ¤·¤¿À¼¤Î»ØÌæ¤òÀß·×¿Þ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½èÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇAI¤¬½èÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃ¼Ëö¤ÎÃæ¤Ç½èÍý¤¬´°·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
¤Û¤ÜÆ±»þÄÌÌõ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤á¤¶¤Þ¤·¤¤AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É ÂçÀ¾¤µ¤ó:
¸½ºß¤ÏAI¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¯¡¢¡ÖÉÔÊØ¤Ê¤â¤Î¤«¤é½çÈÖ¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ö¤ËAI¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎAI¤Î¿ÊÊâ¤¬µÞ·ã¤Ë¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤ò¡¢³°µ¤²¹¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊAI¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤¬¸¥Î©¤òÄó°Æ¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤Î¿©ºà¤Î´ÉÍý¤â?
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºßÂð¥°¥ë¥á¡ÖÎÁÍý¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖËèÆü¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬1°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢AI¥ì¥·¥Ô¥¢¥×¥ê¡Öpecco¡×¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤ËÅÐÏ¿¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤·¤¿¿©ºà¤«¤éºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿Ê¬¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¿ô¤äÄ´Íý»þ´Ö¤â»ØÄê¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÇöÌ£¹¥¤ß¤À¤Ê¡×¡ÖÇ»¤¤Ì£¤¬¹¥¤ß¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É ÂçÀ¾ÍÛ°ì¤µ¤ó:
AI¤Îµ»½Ñ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¼Â¸½²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÂê¤Î´Ý¤Ä¤±¤â1¡Á2ÉÃ¤Ç²ò·è¡¡¿ÊÊâ¤¹¤ëAIÃÎ¼±
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö½ÉÂê¤Î´ÝÉÕ¤±¡×¤Ë¤â¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î´Ý¤Ä¤±¤Ï¡¢¿Æ¤Î»Å»ö¡£¥³¥ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¹ÃË¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Î´Ý¤Ä¤±¤·¤¿¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ¬»È¤Ã¤¿¡£·×»»¡Ä¥à¥º¥«¥·¥¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬²ò¤¤¤¿½ÉÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖUknow.AI¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢1¡Á2ÉÃ¤Ç´ÝÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºßAI¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢²ò¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É ÂçÀ¾ÍÛ°ì¤µ¤ó:
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÈAI¤Ç¡¢Â®¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï°ìÎ§¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°µÅÝÅª¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂç³ØÆþ»î¤â²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÃÎÇ½¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Åú¤¨¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¿·Ìô¤Î³«È¯¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¤è¤¦¤ÊAI¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âAI¤Ç¡Ä¿ÊÊâ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç»Ä¤ë²ÝÂê
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
TBS¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢AI¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö²»Ï»AI¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç²»À¼¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÄê¤·¤¿ÉÃ¿ô¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É ÂçÀ¾ÍÛ°ì¤µ¤ó:
²ÝÂê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¢§µ»½Ñ¤Î°ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤È¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¢§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°ÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»È¤¦Â¦¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤ÊAI¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¡¢°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¢§³¤³°´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¡¢AI¤Î´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
IQ¡ÊÃÎÇ½¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò¾å²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢EQ¡Ê´¶¾ð¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â2028Ç¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¿Í´Ö¤ò¾å²ó¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤À¤«¤é¿¨¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¤µ¤ó:
·ë¶É»È¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±EQ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»äÃ£¤¬º£¤³¤Î½Ö´Ö²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤É¤¦¼ç´ÑÅª¤ËÏÃ¤¹¤«¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤ò»äÃ£¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
==========
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ÂçÀ¾ÍÛ°ì
TBS¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶É AI³«È¯¤Ê¤ÉÃ´Åö
SASUKEÂÎÎÏÂ¬Äê¤ÇÏÓÎ©¤Æ100²ó¥¯¥ê¥¢
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMia¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË