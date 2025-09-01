ILLIT、日本活動での目標宣言 IROHA（イロハ）「もっと大きなドームで…」【‘時よ止まれ’発売記念ショーケース】
【モデルプレス＝2025/09/01】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が9月1日、TFTホール1000でJapan 1st Single ‘時よ止まれ’発売記念ショーケースを開催。日本活動での目標を語る場面があった。
【写真】ILLIT、ミニ丈衣装で美脚披露
ILLITは、ENHYPENが所属するBELIFT LABが初めて手がけたガールグループ。2023年6〜9月に全世界182の国と地域で視聴されたJTBCサバイバル番組「R U Next？」を通して、YUNAH（ユナ） 、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ）で結成された、日本人メンバー2人を含む多国籍5人グループとなっている。
同日、日本デビューを果たしたということで、目標を問われるとYUNAH（ユナ）は「私は番組でグルメロケツアーをしてみたいです！」とキュートに回答。そして、日本人メンバーのIROHA（イロハ）は、「私はILLIT単独でもっと大きなドームで公演することが目標です！」と宣言していた。
なお、この日のショーケースでは、シンガーソングライター乃紫（noa）が参加した収録曲「Topping」、そして初披露のタイトル曲「時よ止まれ」をパフォーマンス。また、5人のデビューを祝うサプライズケーキや、ILLITが同作のジャケット写真などでコラボレーションして話題を呼んでいる人気キャラクター・Care Bears（ケアベア）もサプライズ登場していた。
日本デビューシングルとなる‘時よ止まれ’。同シングルには率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれており、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの曲となっている。（modelpress編集部）
