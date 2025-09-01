アイドルグループ「柑橘クーベルチュール」の堀りまのSPA!デジタル写真集「進化する“ばぶ尻”」（扶桑社）より、珠玉の誌面カットがこのほど公開された。



【写真】バブみ！ナマ脚＆ウエストちら見せバックショット

持ち前の”ばぶ尻ボディ”で表現するのは、恋人と過ごすレジャーランドでのひととき。公開されたカットでは、レジャーランドにあるバスケットコートで水玉模様のビキニ姿を披露。さらに、屋内にあるビリヤード場では、バニーガールをほうふつとさせる太ももをあらわにしながら美脚をアピール。真骨頂である“ばぶ尻”も披露している。



自身のインスタグラムでは、同写真集のオフショットを公開。8月25日には「ばぶ尻おとどけです」として、黒ビキニ姿でビリヤード台の上で四つんばいになるショットを披露。「ビリヤード台の上に乗ったの初めてで悪いことしてる気分だった」と振り返った。



堀はアイドル活動のほか、「ミスSPA!グランプリ2024」に輝くなどグラビアアイドルとしても活躍。今年3月には、同グランプリ記念としてSPA!デジタル写真集「歌って踊るばぶ尻天使」を発売した。



（よろず～ニュース編集部）