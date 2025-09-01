ギャル曽根、スーパーで買える“冷凍餃子”を大絶賛「マジ美味しい」「これでいいわ」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【イオン】爆買い！リアルな日常の購入品をご紹介！2025夏！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが、総合スーパー【イオン】での購入品を紹介する様子が公開されました。今回の記事では、ギャル曽根さんが、そのクオリティに驚いた冷凍食品をピックアップ。

動画内で、ギャル曽根さんは、「昔食べた時に、あんまり美味しくなかったなって思ってて」と話しつつも、「収録で食べたらめちゃめちゃ美味しくて。『え！こんなに美味しかったっけ！？』って」とコメントした商品がこちら。

◼︎しょうがギョーザ

味の素冷凍食品 / しょうがギョーザ （公式サイトへ）

油・水なしで誰が調理しても食欲をそそるパリッパリの羽根ができる、皆さんお馴染みの味の素の冷凍餃子。

こちらは、にんにく不使用でにおいを気にせず食べられるしょうがギョーザ。さっぱりなのにやみつきになる味となっています。

ギャル曽根さんは、普段自身で作る餃子も生姜餃子だとして「そういう餃子って売ってないじゃん。世間はニンニクじゃん」「この間食べたらめちゃくちゃ美味しくて」と、こちらの“しょうがギョーザ”を購入した理由を教えてくれました！

◼︎ギャル曽根さんもスタッフさんも大絶賛♪

実際に調理して食したギャル曽根さんは「マジ美味しい」「これでいいわ」と話し、食べ方については「タレつけない方が美味しいかも」とコメント。

また、試食したスタッフの方も「美味しい！生姜って合うんだ」「めっちゃ美味しいんだけど！買おう！」と大絶賛されていましたよ♪

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがおすすめの食品を紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。