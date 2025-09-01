ÉÙ»³¸©Æâ¡¡Á´´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¡¡¤¢¤¹¤â¸©Æâ¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç38ÅÙ¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç37.9ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ10¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÀè·î4Æü¤ËÂ³¤º£¥·ー¥º¥ó2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È9·î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤Ç¡¢¤Þ¤À¤¼¤ó¤¼¤ó¥×ー¥ë¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áá¤¯ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
KNB¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸©Æâ¤Ç2¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤â¸©Æâ¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤È¤â¤Ë37ÅÙ¤È¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£