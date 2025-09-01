きょう9月1日は「防災の日」です。



小学校など県内では各地で訓練が行われるなど、防災意識を高める1日になりました。



訓練用の放送が鳴ると、机の下に入って頭を守る児童たち。１日、塩尻市にある塩尻東小学校で行われた避難訓練です。



駿河湾沖を震源域とする南海トラフ巨大地震が起きて、塩尻市内で震度5強を観測、2階の家庭科室から火が出たという想定です。



児童たちは煙を吸わないようにハンカチなどで口を覆い、静かに素早く、校庭に避難しました。





名取充校長は、「とても落ち着いて避難できたがきょう100点でない人は、本番は100点になるように備えよう」と日ごろの訓練の大切さを伝えました。6年生の児童「静かに行動するということは、 放送も聞けると思うのでとても大切だと思う」6年生の児童「きょうは防災の日なので、しっかりと防災のことを調べたりして実際に起きた時にしっかりできるようにしたい」そして…放水「うぉー！（拍手）」塩尻市消防団による放水も披露されました。塩尻市の消防団員は、2022年まで定員の870人に達していましたが、ここ3年は欠員が続き今年は857人となっています。１日は消防団の活動を知って興味を持ってもらおうとPRしました。塩尻市消防団塩尻分団 小林高明分団長「普段、消防団ってどういうことをしているのか伝えることと、火を消すためにどれだけのスピードでどんなことをやっているのか見ていただくことによって未来の消防団をなるべく育てていきたい」6年生児童「うま！！」体育の授業を終えた児童たちが黙々と食べていた昼ごはん。長野市にある西条小学校、１日の給食は、「防災献立」です。災害が起きた時の食事を知ってもらい防災意識を高めてもらおうと提供されました。メニューは凍り豆腐の揚げ煮や地元産のズッキーニやナスを使った夏野菜のみそ汁など。常備できる食材や近くの畑で採れる野菜を使った「非常事態でも作れそうな献立」です。女子児童「（凍り豆腐は）そんなに食べたことがないけど思ったより甘くておいしかった」男子児童「普段の給食と変わらないくらい おいしい。（自宅では）すぐに避難できるように防災リュックもあります」災害への備えを食べて学べる「防災献立」。長野市では「３日まで」に市内67の小中学校の給食で提供されます。一方、長野市の長野中央警察署では県北部で「震度6強」の地震が発生したという想定で訓練が行われました。「発電に変えます」停電が起きた場合、発電機を使って信号機を仮復旧する手順を確認。「訓練訓練災害警備本部から各局長野県北部を震源とした地震災害が発生したことから長野中央署災害警備本部を設置した」災害警備本部を設置する訓練ではネットや電話回線の準備のほか実際に無線でのやり取りも行いました。長野中央署警備課 山粼浩人課長「災害はいつ起こるか分からない 常に訓練を通じて備え、実践的な能力の向上が一番重要」中央署では今後も定期的に訓練を行い、迅速に対応できる力を身に付けたいとしています。