1シーズンでの1部復帰 富山グラウジーズが新シーズンに向け公開練習
プロバスケットボールリーグBリーグの2025-26シーズンが来月開幕します。
富山グラウジーズはきょう、今シーズン初の公開練習を行い、調整に汗を流しました。
「1、2、3 、いくぞ」
昨シーズンBリーグ2部で優勝し、1シーズンでの1部復帰を果たした富山グラウジーズ。
今シーズンもダビー・ゴメスヘッドコーチが率いるグラウジーズ。
強豪ぞろいのB1での勝利に向けて、昨シーズンから掲げる「速いバスケットボール」の強化を目指しています。
練習には・昨シーズンのB1得点王ブロック・モータム選手や、富山一筋18年目、ミスターグラウジーズ水戸健史選手、そしてB2静岡から加入したポイントガード岡田雄三選手ら全12人が参加し、実戦を前にチームの連係を確認しました。
岡田雄三選手
「昨シーズンはプレーオフで敵として富山でプレーしました。今季、あの熱量のある応援ができるブースターのもとで、ホームでプレーできるのがすごく楽しみ。早くお会いできることを楽しみにしています」
グラウジーズのホーム開幕戦は10月11日。
県総合体育センターに川崎ブレイブサンダースを迎えます。