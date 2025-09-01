ガールグループILLIT（アイリット）が1日、東京・TFTホールで、日本初シングル「時よ止まれ」発売記念ショーケースを行った。

メンバーはYUNAH(ユナ＝21)、WONHEE（ウォンヒ＝18）、MINJU（ミンジュ＝21）、IROHA（イロハ＝17）、MOKA（モカ＝20）の5人。23年6〜9月に放送されたサバイバル番組「R U Next?」を通して結成した。

24年3月、ミニアルバム「SUPER REAL ME」でワールドデビュー。タイトル曲「Magnetic」は米ビルボード「ホット100」、英「オフィシャルシングルトップ100」にK−POP史上初のデビュー曲チャートインを果たした。その結果、日本デビューを前にして、第66回日本レコード大賞新人賞を受賞、NHK紅白歌合戦にも出場している。

満を持しての日本デビュー。MOKAは「今日という特別な日にGLLIT（グリット＝ファンの呼称）のみなさんに会えて幸せです」と喜びをかみしめた。WONHEEは「去年からたくさん日本で活動していたけど、これからさらにGLLITのみなさんと仲良くなれそうで楽しみ」とした。

デビュー曲「時よ止まれ」についてIROHAは「少女のきらめき、はかなさ、真夏のまぶしさを宝石箱に閉じ込めたような曲」と説明した。

サプライズで用意されたケーキに「うそ？」「かわいい」「みんな知ってたの？」「本物ですか？」などと、それぞれの反応を見せた。MCの「ILLIT」の呼びかけに会場全員が「日本デビューおめでとう！」で祝福した。

MOKAは「これから日本でたくさん活動できると思うので、成長を見守ってください」。MINJUは「GLLITと会えてとってもうれしかったです。愛してる！」とファンに呼びかけた。

この日、「時よ止まれ」を初披露。カップリング曲「Topping」と合わせ2曲を歌った。