¸·¤·¤¤·Ð±Ä¤«¤éÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤¬°ìÉô¶è´Ö¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÅ´Î©»³Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢Á´Àþ¤ÎÂ¸Â³¤ò¤á¤¶¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÄÃÎ»ö
¡ÖÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ëー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤¿¤¤¤Ø¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î©»³Àþ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤è¤êÅ´Æ»Àþ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´Ñ¸÷¿¶¶½¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¡¢¤³¤ÎÎ¾Êý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÎÅ´Æ»Àþ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñ¹ç¤ÎÎ©»³Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤äÉÙ»³»ÔÄ¹¡¢Î©»³Ä®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄË®É§¼ÒÄ¹¤ÈÎ©»³¹õÉô´Ó¸÷¤Î¸«³ÑÍ×¼ÒÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ëー¥È¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¦¤Á¡¢12¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤è¤½10Ëü¿Í¤¬Î©»³Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÎ©»³Àþ¤ÎÁ´ÀþÂ¸Â³¤ò¤á¤¶¤¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¡¢±¿ÄÂ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¹ÔÀ¯Â¦¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤òÂ®¤ä¤«¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÎÃæÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡£
ÃæÅÄ¼ÒÄ¹
¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤À¤±¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿Î©»³Ä®¤Î½®¶¶Ä®Ä¹¤Ï¸½ºß¡¢ÃÏÅ´¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³¤¢¤¤¤Î¶è´Ö¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º½ËÉ¤ä¼£»³¤Ï¹ñ¤Î»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤Ï¸©¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î²ñ¹ç¤Ç°ÛµÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñ¤Î»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÅ´Æ»»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¡×¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯11·î¤ò¤á¤É¤ËÄ´ººÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¡¢±¿±ÄÊýË¡¤Î¶ñÂÎÅª¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£