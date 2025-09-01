お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）とフリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際報道に言及した上でリリーの相方盛山晋太郎（39）にもツッコミを入れた。

写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが28日、2人の熱愛を報じた。

粗品は2人の熱愛の経緯を説明し「末永くお幸せに！」と言及。その上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射し「相手誰やねん！」とツッコミを入れた。

そして「ちょ、リリーさん。誰なんすか、その女！。あ、ちょっと口悪いな。誰やねん！ 今川菜緒、知るかえ！ 何やそいつ！ 誰いっとねん！」と一気にまくし立てた後に「まぁそれはちょっと冗談で。ホントに幸せになってほしいんですけど」と補足した。

「でまぁ、一方の盛山くんは今、菊池風磨に擦り寄っててキツいんですけど。あれ、ちょっとショックやで」と語り、timelesz菊池風磨（30）の名前を出してリリーの相方盛山をイジった。そして「ちょっとね、そのリリーさんの熱愛より盛山くんがちょっとどう思ってんのか。まぁね、番組で共演してんのとかも知ってますけど」と語った。

リリーは、吉本興業でも屈指の“モテ男”として知られる。今川は、リリーの故郷である岡山でアナウンサー業を務めていた時期があり、関係者によると、仕事で一緒になって以降、親密度を深めたという。双方の事務所は「プライベートは本人に任せております」とコメントしている。

粗品の「1人賛否」は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。