柴犬のはなちゃんは、飼い主さん曰く「コッペパンとのハーフ」。愛されキャラの女の子です。ある日、はなちゃんはお気に入りのおもちゃを壊してしまったと言います。パキッという音に、飼い主さんが駆けつけると…哀愁漂うはなちゃんの落ち込む姿が見えました。

はなちゃんの悲しい出来事は7万回以上再生され、視聴者からは「はなちゃん、優しいなぁ。直って良かったね！」「優しくて良い子だね！」など、はなちゃんの優しさに注目するコメントが多数寄せられました。

【動画：パキッと音がしたので見に行ったら、おもちゃを壊した犬がいて…想像以上に『落ち込んでいる様子』】

悲しい事件

TikTok「コッペパン はな」

TikTokアカウント「@hanachi610」に投稿されたのは、ある日の少し悲しい出来事。はなちゃんと、はなちゃんのお気に入りのおもちゃに起きた事件です。

某黄色い電気ネズミのキャラクターを模したプラスチック製のおもちゃがお気に入りだというはなちゃんですが、いつものように遊んでいるとおもちゃから「パキッ」という音がしました。

音を聞いて駆け付けた飼い主さんが見たのは、頭と身体が真っ二つになってしまったおもちゃの姿と、そばでうなだれるはなちゃんの姿。

悲しげな雰囲気が漂います。

大事なおもちゃが…

飼い主さんが「はなちゃん、おもちゃ潰れちゃった（壊れちゃった）ん？」と聞くと、はなちゃんは背中を向けたままおもちゃの様子を伺います。

悲しい姿になり果てたおもちゃを見つめ、明らかにショックを受けているようです。

飼い主さんが「もともとちょっとな、弱かってん、そこ。はーちゃんが潰したんじゃないよ」と慰めると、じっと話を聞いていました。

その後、あまりにも悲しそうな顔を見ていられず、飼い主さんがおもちゃを直してあげます。実は簡単にくっつく仕様なのですが、はなちゃんとしては、もう直らないと絶望していたようです。

無事に直ったおもちゃを受け取り、少しほっとした様子のはなちゃんでした。

その後の様子が…

直ったおもちゃをもらった後、早速遊び始めるかと思いきや、はなちゃんの様子がおかしいです。

おもちゃの横に伏せて、ちらちらとおもちゃのほうを見たり、様子をチェックしたりしています。

遊びたいけど、また壊れたら嫌なのか、優しく添い寝するのみ。そのままお昼寝を始めてしまいました。

これからは、大事なおもちゃに優しく接することにしたようです。

一連の出来事に対して視聴者からは「大事にしてるのがめちゃ伝わるwww」「めちゃくちゃ可愛くて愛おしすぎやし、全力でハグしたい」などのコメントが多数寄せられています。

TikTokアカウント「@hanachi610」では、はなちゃんのちょっと笑える平和な日常を発信中。飼い主さんとはなちゃんの仲良しな日常に癒されたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTok「コッペパン はな」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。