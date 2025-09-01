隣のおうちのお庭をジッと眺めているわんちゃんの光景が、26万再生を超えて話題となっています。お庭でずっと"ある人"を待ち続けるわんちゃんの姿は、たくさんの人の涙を誘うことに。「お庭をジーっと見てるなずなちゃんに涙です」「ずっと待ってる姿にウルウルしてしまいました」と、いくつもの声が寄せられました。

【動画：『90歳を超えたおばあちゃん』に遊んでもらっていた犬→なぜか庭でソワソワして…涙腺崩壊する『隣の家を見つめる姿』】

隣のお庭を見つめるなずなちゃん

ある日、Instagramアカウント『なずな』に投稿された光景が、たくさんの人の涙を誘うことに。その投稿には、マルチーズのなずなちゃんが隣のおうちの庭をジッと眺めている様子が写し出されていたそう。隣のおうちとの間にある塀に手をかけ、真剣に何かを待っているなずなちゃん。

飼い主さんによると、なずなちゃんはよく隣のおうちのおばあちゃんに遊んでもらっていたそうで、どうやらこの日もおばあちゃんのことを待っていたご様子。「早く来ないかな」と柵の間に顔を入れて、おばあちゃんに会えるのを楽しみにしていたといいます。

おばあちゃんが来ない理由

しかし、この日はいくら待ってもおばあちゃんはやってきませんでした。なぜなら、おばあちゃんは先日亡くなってしまったから…。おばあちゃんは90歳を超えても、大きな自転車を杖がわりに買い物に出かけるほどお元気だったそう。お庭でなずなちゃんの姿を見かけた時も、とても可愛がってくれていたのだといいます。

なずなちゃんは、そんなおばあちゃんのことが大好きで、いつもこうしてお庭に出ると、おばあちゃんとの団らんを楽しみにしていたのだとか。しかし、もういくら待っても、なずなちゃんがおばあちゃんに会うことはできません。塀の前で健気におばあちゃんのことを待つなずなちゃんの姿に、思わず涙がこみ上げてきます。

お庭を見つめ続けるなずなちゃんの姿に涙

しばらく経ってもおばあちゃんがお庭に出てこないため、なずなちゃんはママのところにやってきたそう。飼い主さんを見上げるなずなちゃんのお顔は「おばあちゃん来ないね」と、どことなく寂しそうに見えます。

しかし、なずなちゃんはやはりおばあちゃんに会うのを諦めたくないのか、再び塀の前へ行くと、その場に座り込み、おばあちゃんのおうちの庭をいつまでも見つめていたそう。飼い主さんは、いつまで経ってもおばあちゃんが現れない理由を、なずなちゃんは薄々気づいているのではないかと話しています。

命には必ず終わりもあるもの。その大切なことに触れたなずなちゃんの姿は、たくさんの人に命の尊さを伝えてくれたのでした。

この投稿には、「『おばあさんいない…』ってお顔に涙が出ました」「ワンコって可愛がってくれる人をよく覚えていますよね」「おばあちゃんはこれからもずーっとなずなちゃんを見守ってくれてるからね」と、なずなちゃんの気持ちに寄り添う声が寄せられています。

Instagramアカウント『なずな』では、さまざまな経験を通じて、大切なことを日々学んでいくなずなちゃんの姿が綴られています。

なずなちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「なずな」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。