¡Ú¸¶È¯¡Û¡Ö¸øÄ°²ñ¡×¤¬½ªÎ»¡¡»Ä¤ë¤Ï°Õ¼±Ä´ºº¤Î¤ß¡¡²Ö³ÑÃÎ»ö¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï ¡Ô¿·³ã¡Õ
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¸øÄ°²ñ¡£8·î31Æü¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬È½ÃÇ¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¼ç¤Ê¼êË¡¤Ï¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸øÄ°²ñ¡£8·î31Æü¤¬ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¸©¡¡¿¹±ÊÀµ¹¬ ´íµ¡´ÉÍý´Æ¡Ó
¡ÖËÜÆü¤Î¸øÄ°²ñ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ Çðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë´÷¤¿¤ó¤Î¤Ê¤¤¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
31Æü¤Ï¿·È¯ÅÄ»Ô¤ä°¤²ìÌî»Ô¤Ê¤É¤«¤é19¿Í¤¬¸ø½Ò¿Í¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÆ²ÔÆ¯¤Ë»¿À®¡¡50ÂåÃËÀ¡Û
¡ÖÇðºê´¢±©¸¶È¯¤¬Ää»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª¤ÊÂ»¼º¤ò¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸©ÃÎ»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÚºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ¿ÂÐ¡¡20Âå½÷À¡Û
¡Ö¡ÊÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î¡Ë¤¢¤Î»ö¸Î¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎË¤«¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤«¡¢ ¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¸Î¶¿¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¡¢ ¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤À¤Î²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤¬Åìµþ¤ÎÅÅÎÏ¤Î¤¿¤á¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸øÄ°²ñ¤Ï8·î31Æü¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¸ø½Ò¿Í87¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾ò·ïÉÕ¤¤â´Þ¤á¤ë¤È»¿À®¤¬Ìó6³ä¡¢È¿ÂÐ¤¬Ìó3³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¸©Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¼êË¡¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿³Æ»ÔÄ®Â¼Ä¹¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤â¤¹¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£»Ä¤ë¤Ï¸©Ì±¤Ø¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó¡öÀè·î¤Î²ñ¸«
¡Ö¤¤¤Þ°Õ¼±Ä´ºº¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯È¯Á÷¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤òÃµ¤ë¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
°Õ¼±Ä´ºº¤Ï9000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë9·î3Æü¤«¤éÈ¯Á÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
