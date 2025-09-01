食べれば君もヒーローだ！ドムドムに「スーパー戦隊バーガー」登場

日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」から、特撮ファン必見のコラボ商品が登場。

1975年に放送を開始したスーパー戦隊シリーズの原点「秘密戦隊ゴレンジャー」をモチーフにした 「スーパー戦隊バーガー」 が、9月12日より全国の店舗で販売開始されます（一部店舗を除く）。

■ ゴレンジャーのカラーを食材で完全再現

今回発売される「スーパー戦隊バーガー」は、ゴレンジャーの5人をイメージしたキャスト（食材）が集結。アカレンジャー役の「レッドバンズ」、アオレンジャー役の「ブルーチェダーチーズ」、キレンジャー役の「目玉焼き」、モモレンジャー役の「ピンクトマトソース」、ミドレンジャー役の「レタス」を組み合わせた、まさに「豪華食材陣勢ぞろい」的な一品となっています。

さらに、ジューシーなダブルパティをサンドすることで食べ応えも抜群。見た目のインパクトはもちろんのこと、「強さ」と「優しさ」を兼ね備えた味わいで、食べれば誰もがヒーロー気分になれるというコンセプトです。価格は単品890円（税込）、セット1290円（税込）。

■ 公式キャラ「どむぞうくん」もゴレンジャーに変身

バーガーだけでなく、公式キャラクター「どむぞうくん」がゴレンジャーの姿に変身したぬいぐるみキーホルダーも同時発売。レッド・ブルー・イエロー・ピンク・グリーンの5種類が用意され、ドムドムオンラインショップにて9月12日午前8時より販売開始予定です。

ドムドムハンバーガーといえば、ユニークな商品展開で度々話題を呼んできましたが、今回の「スーパー戦隊バーガー」も世代を超えて楽しめる遊び心あふれる企画となっています。

特撮ファンにとっては懐かしさを、そして初めてゴレンジャーを知る若い世代には新鮮さを提供する今回のコラボ。見て楽しい、食べて美味しい「スーパー戦隊バーガー」で、ぜひヒーロー気分を味わってみてはいかがでしょうか。

