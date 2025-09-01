お笑いタレント明石家さんま（70）が、8月30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（後11・20）に出演し、俳優・木村拓哉（52）との映画共演エピソードを明かした。

倍賞千恵子、木村がダブル主演の映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次、11月21日公開）に出演するさんまは、木村演じるタクシー運転手と電話で掛け合いをするシーンの音撮りをしたという。この日のさんまのシーンは、電話で話すだけだったが、なぜか木村らがいる現場に呼ばれたことを明かした。

木村とはドラマやバラエティーでの共演が多いが、現場に当日、さんまに来ることは知らなかったという。そもそも、さんまが電話口の相手だと聞いていなかったようで、さんまは「木村もその日、俺が来るって知らなかったんですよ。電話の声（の役）、誰か知らなかったの。俺も監督から木村に話がいってる思ったら、木村も知らなくて」と説明。さらに「朝に慌てて“今日、来るんすか？”って言うて」と振り返った。

さんまが「行くで」と返すと、木村は「えっ？何で？今、2025年ですよね？何で現場で？」と、驚きが止まらない様子だったという。

2人はスタジオで横に並んで掛け合いの音を収録してみたものの、「ほんだら、音声さんが“これ無理です”っていうことになって」。何らかの不都合が生じたのか、結局、さんまは別室でせりふを撮ることに。「別部屋に入れられて。ほんなら来る必要なかったやんか」とボヤいていた。