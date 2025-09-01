¼«Ëý¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¤É2000ÅÀ¡Ö½©¤Î¸©»ºÉÊ¤Þ¤Ä¤ê¡×½é½ÐÅ¹¤Ï6¼Ò¡¡ÃêÁªÈÎÇä¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡Ö½©¤Î¸©»ºÉÊ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÉÍ²°É´²ßÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±º»º¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ä¡¢ëÝÁá»º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¹¤â¡£
Ä¹ºê»Ô¤ÎÉÍ²°É´²ßÅ¹¤ÇËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö½©¤Î¸©»ºÉÊ¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£
¸©Æâ¤Î¼«Ëý¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢Ìó2000ÅÀ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉÍ²°É´²ßÅ¹ Á°ÅÄÎÊ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªµû¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö¸ÞÅç¤Îµ´»ª¤ä¡¢ñ²¥Ð¥¿ー(¤É¤é¾Æ¤)¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢(Ê¿¸Í¤Î)µíèðÌß¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×
º£Ç¯¤Ï¡¢6¼Ò¤¬½é½ÐÅ¹¡£
ÂÐÇÏ»Ô¤Î¡ÖÂÐÇÏ¤Îµ¨Àá¡×¤¬½ÐÉÊ¤¹¤ëÊÛÅö¤Ï¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¿È¤äÂç¥È¥í¤Ê¤É¤Î4¼ïÎà¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê·ª»³¿¿²µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î»ÝÌ£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ1Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÞÅç»Ô¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¸ÞÅç¤Ä¤Ð¤¾øÎ¯½ê¡×¤¬¡¢»°ÀîÆâ¾Æ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡ØGOTOGIN Ê¿¸ÍÞ«¾ÍÃÄ±¦¥ñÌçÍÒ¡Ù¡£
100ËÜ¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï1ËÜ100Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¥ß¥º¥Ê¥é¤ÎÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê ¡ÈGOTOGIN¡É ¤ò¡¢9¤Ä¤ÎµÆ¤Î²Ö¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯»°ÀîÆâ¾Æ¤ËµÍ¤á¤Þ¤·¤¿
ÈÎÇä¤òÁ°¤Ë ´Ø·¸¼Ô¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢ÂçÀÐÃÎ»ö¤Ë¾¦ÉÊ¤Î´°À®¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸ÞÅç¤Ä¤Ð¤¾øÎ¯½ê ÌçÅÄ ¥¯¥Ë¥Ò¥³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÊ¿¸ÍÞ«¾ÍÃÄ±¦¥ñÌçÍÒ ÃæÎ¤ÂÀÍÛ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¾Æ¤Êª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÉÍ²°É´²ßÅ¹¤Ç¤Ï100ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢5ËÜ¤òÃêÁª¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃêÁªÈÎÇä¤Î»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖGOTOGIN¼«ÂÎ¤ÏÇã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»°ÀîÆâ¾Æ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£²ÈÊõ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö½©¤Î¸©»ºÉÊ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢º£·î8Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£