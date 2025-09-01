¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤Î¾®Ìî»á¡¡°ìÌëÌÀ¤±³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä
¤¤Î¤¦Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¿·¿Í¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¡Ê66¡Ë¤Ë1Ëü4000É¼°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«É¼·ë²Ì¡ä¡ÊÆÀÉ¼Î¨¡Ë
¾®ÌîÂÙÊå»á3Ëü6641É¼¡Ê62.5¡ó¡ËÅöÁª
ÃæÂ¼ÇîÀ¸»á2Ëü1973É¼¡Ê37.5¡ó¡Ë
¢¨ÅêÉ¼Áí¿ô¡§5Ëü8614É¼
Á°ÉûÃÎ»ö¤Î¾®Ìî»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤ÇÀ¯ÅÞ¤äÃÄÂÎ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡ÖÁð¤Îº¬±¿Æ°¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÅöÁª Ìµ¡¦¿· ¾®ÌîÂÙÊå»á¡Ö»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬È¬Âå¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬ËÜÅö¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¤«¤éº£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
4´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍîÁª Ìµ¡¦¸½ ÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤ÎÃæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤È¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®Ìî»á¤Ï¡ÖµÏ¿Åª¤ÊÂç±«ºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¡×¤Ø¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¡ÖÈïºÒ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÌîÂÙÊå»á¡ÖÁ´Á³Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¡¹¤Î²ÝÂê¤Ë¤¹¤°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
