¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¡×¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç½ÉÇñµÒ°Ê³°¤âOK¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤É¤¦¤¾¡¡9·î¤«¤é±Ä¶È¥¹¥¿ー¥È¡¡Ê¡²¬
Ä«¿©¤¬¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬9·î1Æü¤«¤é¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¿Í¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢½ÉÇñµÒ°Ê³°¤â¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£»º²ÚÌ£Ä»¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ìー¡×¤ä¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Î¥×¥ê¥ó¤Ë´°½Ï¥Ñ¥¤¥ó¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥×¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¿©¤ÎÉÊ¼Á¤äÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖThe BREAKFAST HOTEL¡×¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¿©»ö¤Î¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¡×¤ÇÁ´¹ñ3°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£The BREAKFAST HOTELÊ¡²¬Ãæ½§¡¦±ÊÄÇ ¹¯ ÁíÎÁÍýÄ¹
¡Ö½ÉÇñ¼Ô¤·¤«Ä«¿©ÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³°Éô¤ÎÊý¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥á¥Ë¥åー¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¸©Æâ»º¤ÎÍñ¤È°¤ÁÉ¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿ー¥É±Õ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê°ìÆü¤Ä¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍñ¤¬¤·¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤«¤éÇ»¸ü¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡£´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£±ÊÄÇ ÁíÎÁÍýÄ¹
¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿©ºà¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ï¡¢The BREAKFAST HOTELÊ¡²¬Ãæ½§¤ÎÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤Ç¡¢ËèÆü¸áÁ°7»þ¤«¤é¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£