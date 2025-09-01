ÉÙ»³»Ô¤Î³¤´ß¡¡½÷À¤¬³¤¤ËÉâ¤°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë
¤¤ç¤¦Í¼Êý¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Î³¤´ß¤Ç50Âå¤«¤é60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»³»Ô³¤´ßÄÌ¤ê¤Ç¡ÖÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤«¤é¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï50Âå¤«¤é60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÂÁ÷»þ¡¢½÷À¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£