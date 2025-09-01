「理由はないけどなんかムカつく」が、女性客とのトラブルの発端｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第9話をごらんください。

大学生の会話を盗み聞くのみならず、「人生舐めすぎ」と自分の言いたいことを言い放った問句さん。





関係ない人にそんなことを言わなくてもいいのでは…と言うナエくまさんですが、問句さんの答えは「あたし気になっちゃうのよね～」…なにも響いていなそうです。

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんの印象では、お店に来店し始めた当時の問句さんは、にこにこと感じの良いお客さんでした。





©naekuma358

©naekuma358

ところが、ある時から他人の愚痴や不満が増えていきます。その対象はいつも、問句さんにとって関わりのない人たちでした。





©naekuma358

©naekuma358

問句さんの愚痴に共感できないナエくまさんでしたが、シフトがランチ時間の出勤になってからは、問句さんに会うことはなくなりました。



ですが問句さんの様子は変わらず、相変わらず文句ばかり言っているようです。





©naekuma358

©naekuma358

女性客に対しても問句さんは、「理由はないがなんかムカつく」という程度の不満から、睨みつけたりしていたとのこと。





©naekuma358

最初のころは感じのいいお客さんだった問句さん。ですが、自分とはかかわりのない人に対して不満を持つことが多い人のようで、いろいろな愚痴をナエくまさんや店長にぶつけてきます。



問題の女性客に対しても、「なんかムカつく」くらいの気持ちしかないのに、ジロジロ見たり睨んだりしていました。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）