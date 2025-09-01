¡Ú²òÀâ¡Û¤¤ç¤¦ËÉºÒ¤ÎÆü¡¡¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¤Ï
¤¤ç¤¦9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤ÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡¢¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¸Ä¿Í¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÈòÆñ¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤Îºî¤êÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤È¿å³²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç19¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¹ë±«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¸©¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¥·ー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤äÈòÆñ½ê¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐKNB¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¹¿¿å¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ç¡¢¿ÀÄÌÀî¤ÎÈÅÍô»þ¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç10¥áー¥È¥ë¤Î¿»¿å¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2³¬¤Î²°º¬¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢´í¸±ÅÙ¤¬¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÈòÆñ¤Ë»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÌµ¤ä·úÊª¤¬´è¾æ¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢ÈòÆñ½ê¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¼«Âð¤Î2³¬°Ê¾å¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬µÆþÎã¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¡¢¹âÎð¼Ô¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈòÆñÀè¤ä¥Ú¥Ã¥È¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«Âð¤¬¿»¿å¶è°è¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¡¢»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ºîÀ®¤·¤¿¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÅÙºîÀ®¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¹½À®¤äÀ¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©ËÉºÒ»Î²ñ¤¬ËÉºÒ¹ÖºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈòÆñ·×²è¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡Ù¤Îºî¤êÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£