¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÌ¼¤µ¤ó¡×¹ÈÍö¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼»£±Æ¡© Ì¼¤È¤Î¹ë²ÚÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¤À¤Ê¡×
ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö¤µ¤ó¤Ï8·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È»ÅÁð¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê¹ÈÍö¤ÈÌ¼
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Êbirthday¥»¥ì¥Ö¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÆó¿Í¤Ç¼ª¤ËÈ±¤ò¤«¤±¤ë»ÅÁð¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö°ì½ï¤ËÏ¹¿¤¾Ã¤¹¤È¤³¤í¤ËÎÞ¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÈà»á¡©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡©¤µ¤óÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¿Í¤È¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¡¢Æ°²è¤Î»£±Æ¼Ô¤Ë¿¨¤ì¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¿Í¤È¡¢3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¹ÈÍö¤µ¤ó¤Ï¡ÖHappy Birthday to me¡¡Best birthday week ever¡Ê»ä¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î½µ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤ò¹ÈÍö¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤¬°ì½ï¤Ë¾Ã¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥¥¹¤ò¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½ÐÄ¥¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×12Æü¤Ë¤â¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½ÐÄ¥¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÈÍö¤µ¤ó¡£2¿Í¤È¤âÈþ¿Í¤Ç¡¢¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
