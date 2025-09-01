¡Ú²òÀâ¡Û°ËÅì»ÔÀ¯¤É¤¦¤Ê¤ë¡©»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡©»ÔÌò½êÃæ·Ñ¤ÇÉûµÄÄ¹¤ËÄ¾·â¡ª¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨(ÀÅ²¬)
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦°ìÆü¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿°ËÆ£¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤µ¤ó¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
Æ¤ÏÀ¤â²ÃÇ®¤·¤¿°ËÅì»ÔÌò½ê¡¢ÆüÃæ¤Î½ë¤µ¤¬´öÊ¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸áÁ°8»þÂæ¤ËÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢10»þ¤«¤é¤ÎµÄ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£9·îÄêÎã²ñ¡Ä¡¢É½¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»þÀÞ¡¢Å·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì´Ó¤·¤Æ¡¢ÀÅ´Ñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì
¤¿¸å¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ãæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢Àººº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¤·¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤³¤ì¤â²¿ÅÙ¤«Ê¹¤¤¤¿¥Õ¥ìー¥º¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÁÁý¤µ¤ó¡£
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Þ¤ºÀè½µ8·î29ÆüŽ¥¶âÍËÆü¤ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
¹Êó»ï¤Ë¸í¤Ã¤¿·ÐÎò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î¸¶°ø¤ÏÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¤È¸íÇ§¤µ¤»¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤¢¤ë¡£6·î28Æü¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö½üÀÒ¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡Öµõµ¶¡×¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë»Ý¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅþÄìÀ®Î©¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÈ½Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿4·ï¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
1¡¢7·î25Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡¢¡Ö²óÅú¤¬»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ßÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½ÐÆ¬ÀÁµá¡×¤À¤È¤·¤Æ½ÐÆ¬¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤½ÐÆ¬µñÈÝ¡×¡£
2¡¢µÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦Â´¶È¾Ú½ñ¤ò·º»öÁÊÄÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤¾Úµò¤ÎÄó½ÐµñÈÝ¡×¡£
3¡¢É´¾ò°Ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¾Ú¸À¤·¤¿ºÝ¤Ë½üÀÒ¤òÃÎ¤ë°ÊÁ°¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤«¡©Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¤Ê¤É¤Î¿ÒÌä¤ËÌÀ³Î¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤¾Ú¸ÀµñÈÝ¡×¡£
4¡¢µÄÄ¹¤é¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¡×¡Ö6·î28Æü¤Ë½é¤á¤Æ½üÀÒ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡Öµõµ¶¤Î¾Ú¸À¤ÈÇ§Äê¡×¡£
¤Ê¤É¡¢¤³¤Î4·ï¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì·Ù»¡¤Ï¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡Öµõµ¶¤Î¾Ú¸À¡×¤È¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï19.2ÉÃ¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ï¤¤¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï19.2ÉÃ¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¼óÈø°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²»À¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¤È¡¢²¡¤·ÌäÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¨¤¤¤¨¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¨²»¤Ç
¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶Å»ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¡¢´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÀÄÌÚÉûµÄÄ¹¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤â8²ó¤ò¿ô¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´²ñ°ìÃ×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤Þ¤º¤Ï¿´¶¤«¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÃÙ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È4¤Ä¤Îºá¾õ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿Í¸ý¡Ë6Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÈÂè1ÃÊ³¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤â¤¦1²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÄÅÀî¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
ÉûµÄÄ¹¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ä¡¢Á´¹ñ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÊÑ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î8²ó¤ÇÂçÂÎ50Æü´Ö¤°¤é¤¤É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÉûµÄÄ¹¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÄ´ºº¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¿µ½Å¤ËÄ´ºº¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉûµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤È¿µ½Å¤µ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÃ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¿Í¸ý6Ëü¿Í¡¢6Ëü4000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë·ë²Ì¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡¢¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ôー¥É¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÄ¹¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡ÊÆÁÁý ¤Ê¤¤¤ë ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÔÄ¹¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
1.¼¿¦¤ò¤¹¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï10Æü°ÊÆâ¤Ë¼¿¦¤âµÄ²ñ²ò»¶¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼º¿¦¤È¤Ê¤ê50Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔÄ¹Áª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Â³¤¤¤Æ10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢40Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢»ÔµÄÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢12·îº¢¤Ë¿·¤¿¤Ê»ÔµÄ²ñ¤Ç¼¡¤ÎÂç¤¤Ê¶ÉÌÌ¡£ºÆÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÔÄ¹¤Ï¼º¿¦¤·¡¢»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
3.¤Þ¤¿¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¼«¤é¤â¼¿¦¡£»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¤ò¹Ô¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢Ìó3000Ëü±ß¡£»ÔµÄÁª¤Ë¤Ï¡¢Ìó4500Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2014Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎµÄ²ñ¤Ç¡¢»ÔÄ¹Ž¥Ä®Ä¹¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤·¤¿Îã¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤Î¤¬11·ïÃæ8·ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆÅÙ¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤·¤¿¤Î¤Ï6·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î6·ï¤Î¤¦¤Á¡¢3·ï¤Ï½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¡£2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçºåŽ¥´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÎã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ë²Ì¤Ï3·ï¤È¤âÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Îº£¸å¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¸å¤ÎÁªÂò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»ÔµÄ²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤ÄÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚÉûµÄÄ¹¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢1ÈÖ¤Ï¼¿¦¤Þ¤¿¤Ï¼º¿¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3·îÍ½»»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë6·î¤°¤é¤¤¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£¤¹¤°»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼º¿¦¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬10·î¤Î¸åÈ¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ê¤Î¤Ç¡¢1·î¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤ó»ÔÄ¹¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢3·îÍ½»»¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÁªµóÈñÍÑ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£4500Ëü±ß¡Ä3000Ëü±ß¡£¤³¤ÎÈñÍÑ´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎËÜÅö¤ËÂçµÁ¤Ê¤¤²ò»¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈñÍÑ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
²þ¤á¤Æ»ÔÄ¹¤ËÍ×Ë¾¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Ä¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼«¿¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢10Æü´ÖÂÔ¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
ÄÅÀî¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
ÉûµÄÄ¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¿®Ç¤¤»¤º¡Ä¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¾¯¤·²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢»ÔÌ±¤Î¿³È½¤ò¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»Ô²ñµÄ°÷Áªµó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢²¾¤Ë»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Î¸õÊä¼ÔÁªÂò»è¤¬»ÔÌ±¤Ë¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤´°Õ¸«¤¬¤â¤·¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÀÄÌÚ ·ÉÇî ÉûµÄÄ¹¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏ¸µ»Ô¤ÎÊóÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²¿¿Í¤«½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£²ó¤Ï¡Äº£¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Þ¤ÇÆ¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï2¿Í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡£¤â¤¦½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Êè,
ÂçÁ¥,
°ËÅì»Ô,
³¤,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¹©¾ì,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°