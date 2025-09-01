ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·µÄÏÀ¡¡¼«Ì±ÉÙ»³¸©Ï¢¤Ï°Õ¸þÄ´ºº¼Â»Ü¡¡²áÈ¾¿ô¤Î°Õ¸«¤ò¡Ö¸©Ï¢¤Î¹Í¤¨¡×¤È¤·½¸Ìó
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÉÙ»³¸©Ï¢¤Ï¡¢¸©µÄ¤äÃÏ°è»ÙÉô¤Î´´Éô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Õ¸þÄ´ºº¤ò¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤Î°Õ¸«¤ò¸©Ï¢¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ½¸Ìó¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½47¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í¤¬Í×µá¤¹¤ì¤ÐÎ×»þÁíºÛÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©Ï¢¤ÎµÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹¤Ï¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¤¿¤á¡Ö°Õ¸þÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤ò¤¤ç¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¸©µÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÞÀÒ¤Î¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼Ä¹¤äÃÏ°è»ÙÉô¤Î´´Éô¤Ê¤É169¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò½ñÌÌ¤Ç¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£
ÊÖ¿®¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ïº£·î7Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áÈ¾¿ô¤Î85¿Í°Ê¾å¤¬¡Öµá¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸©Ï¢¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÍâÆü¤Î8Æü¤ËÅÞËÜÉô¤ØÊó¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£