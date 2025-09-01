「ルーキーシリーズ第１４戦 スカパー！ＪＬＣカップ」（１日、多摩川）

若林義人（２７）＝静岡・１２２期・Ａ１＝がコンマ０６のＳから逃げ切り快勝。デビュー３回目、多摩川では初Ｖを飾った。２着には３号艇の渡辺健（東京）、３着には６号艇の石原光（静岡）が入り、３連単は７４５０円の中穴決着となった。

４日目後半から３連勝で勢いに乗った若林が、優勝戦でも圧巻の走りを披露した。進入は枠なりの２対４。インから１Ｍを先制すると、３カドの渡辺らに仕事をさせず、そのまま押し切り多摩川初Ｖを達成した。

ただＳは２号艇の中野希一（埼玉）がコンマ０３で自身もコンマ０６と速かった。「２番が（フライングを）切って、自分も切ったんじゃないかなって思った」と不安だったようだが、正常ランプが点灯。そこからは一気に引き離し圧勝劇を演じた。「道中も乗りやすくて出足には自信があった。多少は（へ先が）掛かっても離せる自信はあった」とＶゲットに笑みがこぼれた。

今後は２節挟んで、２３日からは若手ナンバー１を決めるプレミアムＧ１・ヤングダービー（宮島）に出場する。「同世代なので負けたくない」ときっぱり。多摩川同様に力強い走りで、今度はＧ１覇者の称号を手にする。