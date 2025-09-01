俳優の小雪さんは9月1日、自身のInstagramを更新。ティファニーを身に着けた美貌を披露しました。（サムネイル画像出典：小雪さん公式Instagramより）

俳優の小雪さんは9月1日、自身のInstagramを更新。ハイジュエリーが際立つ姿を披露しました。

【写真】小雪の圧巻の美貌

「素敵です」

小雪さんは「今回はティファニーのシュランバージェの名作　"バードオンアロック"のハイジュエリーコレクションが発表されたアメリカ、バージニア州のオーク・スプリングの庭園を訪ねさせていただきました」とつづり、4枚の写真を載せています。白いドレスに身を包み、ティファニーのアクセサリーを身に着けた姿を披露。

鮮やかなブルーのジュエリーが胸元や耳元で輝き、一段と際立っています。雑誌『和樂』（小学館）10・11月号の取材で訪れたようで、「誌面でも是非ご覧ください」ともつづっています。

コメントでは、「ネックレスとリングお似合いですね」「天女のようですね小雪姫」「なんて美しい！」「綺麗だー」「素敵です」「なんて美しい女性なんだ」「大好きです」と、絶賛の声が集まりました。

エルメスのアクセサリーも

同日の別投稿ではエルメスのアクセサリーを身に着けたモデルショットを披露した小雪さん。黒い空間の中で、素肌とジュエリーが際立つ、シンプルながらも洗練されたショットを公開しました。興味を持った人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)