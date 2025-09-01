ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬ÃíÌÜ¡ÈÈþ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ÏÈ±¤Î¥±¥¢¡Öº£¡¢¤ªÈ©¤è¤êÃíÎÏ¡×¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ÖROIROM¡×¤é¤ÈÅÐ¾ì
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¡¢º£ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÈÈþ¤·¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡§
½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡§
¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡§
¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤ËÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È¡¢¼«¿È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡§
¥É¥ì¡¼¥×¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¤¢¤¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¤Æ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤«¡©
2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É[Alexandros]¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¢¡Ötimelesz¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖROIROM¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡§
È±¤¬¥¥ì¥¤¤ÊÊý¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥±¥¢¤Ïº£¡¢¤ªÈ©¤è¤ê¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£