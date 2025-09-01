¼«Ì±ÉÙ»³»ÔÏ¢¡¡ÃæÀî»ÙÉôÄ¹¼Ç¤¡¡¸åÇ¤¤Ïº£·î7Æü¤Þ¤Ç·èÄê¤Ø
¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÎÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¤á¤°¤ëÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤ä»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤Î¸½¿¦¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê»ÙÉôÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Î½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£·îÃæ¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤±¤µ³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Î¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ÇÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¤á¤°¤ëÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤ä»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤Î¸½¿¦¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢»ÙÉôÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÉÙ»³»ÔÏ¢¡¡ÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹
¡ÖÁªµó¤Î¤³¤È¤äÅÄÈª¡ÊµÄ°÷¤Î¡ËÌäÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï»ÙÉôÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤Ç¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤Ê»þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢»ä¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤ëÉÙ»³1¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¶õÀÊ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÏ¢¤Ï¡¢º£·îÃæ¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤òÀß¤±¤Æ¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤äÁª¹ÍÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£